Dal Pino | «Non sono pentito di aver lasciato la Lega Serie A»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le parole di Paolo Dal, ex presidente dellaA, sulla sua vecchia carica in. Tutti i dettagli Paolo Dal, ex presidente dellaA, ha parlato a La Politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. PAROLE – «Non midilaA.Avevo in programma altre cose.stati due anni molto particolari, miconfrontato con una realtà nuova, purtroppo dopo un mese e mezzo è arrivato il Covid e abbiamo parlato più di protocolli medici che di calcio. Riuscire a terminare i campionati e pianificare delle idee che oggipatrimonio della...

Le parole di Paolo, ex presidente della Lega Serie A, sulla sua vecchia carica in Lega. Tutti i dettagli Paolo, ex presidente della Lega Serie A, ha parlato a La Politica nel pallone su Rai Gr ...Questo grazie al progetto promossoComune di Bronte ed attuato dalla Stei (Soluzioni ... del sindacoFirrarello e dell'assessore Maria De Luca che ha promosso l'iniziativa. "Considero il ...Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, è intervenuto a Radio Gr Parlamento durante la trasmissione La Politica nel pallone, per parlare di molti temi d'attualità.È Nico Vascellari l’artista che si aggiudica la XXIV edizione del Premio Pino Pascali. L’artista quarantaseienne succede a Ibrahim Mahama che lo aveva vinto nel 2021.