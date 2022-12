(Di lunedì 5 dicembre 2022), sempre, di nuovo oggetto di fenomeni naturali che generano distruzione. Siamo alle solite, il copione è sempre lo stesso. Alcuni morti, alcuni feriti, tanta paura e danni. Danni al territorio, all’ambiente naturale e a quello costruito, all’economia. I titoloni si ripetono: disastro annunciato, l’Europa, sempre pronta a fornire assistenza (a buoni tassi)la macro entità dei film fantasy e i soloni del momento che parlano di disastro annunciato, di scarse misure di prevenzione, giorni del dolore, territori in ginocchio, il momento di salvare vite. Esiste, nella comunicazione, un vocabolario specifico che lega tutti gli eventi calamitosi, di qualsiasi origine, ed in qualsiasi luogo. S’invoca velocità, sostegno economico, poi è caccia al colpevole con conseguente denuncia ed esposizione al giudizio ...

Il Denaro

La suasi basava sulla presunta presenza nel sottosuolo di enormi caverne sature di gas ... Ma) Le trame diNella letteratura popolare ischitana si narra che sotto l'isola risieda ...... il politico campano rilancia la sua personale: 'Dobbiamo separare il problema dell'... Poi l'attacco agli avversari politici: 'Aci sono case abusive e case che non lo sono, ma il ... Casamicciola: la teoria delle finestre rotte indica come ricominciare - Ildenaro.it "Le trame di Casamicciola". È un racconto, tra realtà e mito, di alcuni episodi della storia sismica di Ischia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...