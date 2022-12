Ultime Notizie – Manovra 2023 | tetto al contante | cosa ha detto oggi Meloni – Video

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Abbiamo aumentato ilalbanalmente perché ilalsfavorisce la nostra economia”. Il presidente del Consiglio, Giorgia, si esprime così in unsu Facebook soffermandosi sull’aumento delal, previsto dalla. “Non tutti forse sanno che l’anno in cui c’è stata meno evasione fiscale è stato il 2010”, quando “ilalera 5mila euro. Più fai salire ilalmeno favorisci l’evasione”, dice. “Abbiamo aumentato ilalbanalmente perché ilalsfavorisce la nostra economia e ...

Il Sole 24 ORE

Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICISono 1.578 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelleventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale ... Ucraina, ultime notizie. Battaglia a Zaporizhzhia, 300 russi morti o feriti. Emergenza blackout a ... Ieri il tasso di incidenza era pari al 17.92%, oggi è pari al 17.98%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore; due persone decedute nei giorni precedenti ma registrate ieri. Negli ospedali restano ...I miei compagni sono stati bravissimi nell’ultima partita, io avrei sofferto meno scendendo in campo con loro. Ora siamo agli ottavi ma non possiamo fermarci, dobbiamo prepararci a dovere per giocare ...