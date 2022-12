Mondiali 2022 | l’Inghilterra batte il Senegal di Koulibaly 3-0 E sfiderà la Francia nei quarti

(Di domenica 4 dicembre 2022) L'Inghilterraildi(3-0) e va aidi finale dove affronterà ladi Mbappè. Soffrono per un tempo, gli inglesi, ma proprio nel finale trovano i gol di Henderson e Kane, impreziosite poi dal tris di Saka in avvio di ripresa L'articolo proviene da Firenze Post.

