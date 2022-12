Brasile | buone notizie | Neymar si allena con il pallone | VIDEO

... anche ilha la sua Caporetto , benché ininfluente sulla qualificazione. Ma per i ... Buon proseguimento a chi segue, auguri difeste e arrivederci a Gennaio per la ripresa del ...5 Arrivanonotizie per Pelé , ile tutto il mondo del calcio. O'Rei è ricoverato da mercoledì 30 novembre all' ospedale Albert Einstein e nella giornata erano circolate news che ne declinavano il ...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese: "Sono rimasti al Mondiali solo due azzurri Meglio per il Napoli, perché rientrano prim ...Buone notizie per il Brasile e per Tite. Dopo che il terzino sinistro Alex Telles e l'attaccante Gabriel Jesus sono stati esclusi dal Mondiale a causa degli infortuni subiti nella sconfitta per 1-0 co ...