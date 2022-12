Abodi | “Unpli svolge lavoro straordinario per promozione del territorio”

(Di domenica 4 dicembre 2022) ROMA – “unse pensiamo il tutto inteso nel senso del volontariato, che ha una funzione primaria nella grande capillarità che la caratterizza su tutto il. Mi auguro che il Servizio Civile possa essere centrale all’interno del bel messaggio che ho trovato sul sito dell’organizzazione, dove è evidenziato in maniera netta il concetto di Bella Italia”. Queste le parole di Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, poco prima dell’inizio della festa all’Ergife Palace Hotel di Roma per i Sessant’anni dalla fondazione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Un impegno che deve coinvolgere anche il Ministero: “Oggi sono stato invitato per un saluto, ma più che altro sono qui per prendere un impegno – prosegue– ...

