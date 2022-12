Sci alpino | quando torna in gara Sofia Goggia? Orari discesa bis e superG a Lake Louise | dove vederla in tv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo la vittoria didi oggi, venerdì 2 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci: proseguirà domani, sabato 3,alle ore 20.30 italiane si svolgerà un’altralibera femminile a, in Canada, e si chiuderà domenica 4,alle ore 19.00 italiane si disputerà il super-G femminile. Le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay e su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCISabato 3 dicembre20.30 Sci...

Bentornata Sofia! Miglior esordio non poteva esserci per la regina azzurra della velocità: nella discesa libera di Lake Louise Goggia è praticamente perfetta e chiude davanti, seppur di poco, alla ...Beppe Cuc, 64 anni di Aymavilles, maestro dia La Thuile, continuerà a rappresentare gli oltre 1.900 maestri di, fondo e snowboard della Valle d'Aosta. Cuc, unico candidato alla presidenza, è stato riconfermato per alzata di mano questo pomeriggio - venerdì 2 dicembre - durante l'assemblea generale ... Sci alpino oggi Lake Louis discesa libera femminile: dove vederla in tv e in streaming Il Comune di Sestriere è sempre sensibile nel supportare la pratica, lo sviluppo sportivo e professionale dello sci alpino, principale motore economico del territorio. Lo ha ribadito, venerdì 2 ...SCI ALPINO - Fari puntati sulla discesa femminile di Lake Louise, dove debutta nella nuova stagione di Coppa del Mondo la vicecampionessa olimpica Sofia Goggia ...