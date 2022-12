Agenzia ANSA

Si svolgerà, sabato 3 dicembre, la"per l'Italia" del Pd sui territori contro la manovra del Governo. "Una legge di bilancio che oltre a essere iniqua, inefficace e inadeguata a combattere la ...Consolato Cicciù - - > Manca sempre meno alla grande e attesaal centro di Reggio Calabria prevista per, sabato 3 dicembre . Già da un po' c'è molta attenzione intorno a questa protesta popolare, inizialmente programmata per sabato scorso ma ... Domani la mobilitazione del Pd, pronta la contromanovra - Ultima Ora Si svolgerà domani, sabato 3 dicembre, la mobilitazione "per l'Italia" del Pd sui territori contro la manovra del Governo. (ANSA) ...Dal Nord al Sud Salento continuano a susseguirsi le adesioni dei sindaci all'appuntamento promosso da Quotidiano per domani alle 14.15 nella zona commerciale Gulliver di Surano, per ...