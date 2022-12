VIDEO Croazia-Belgio 0-0 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Palo di Lukaku | Diavoli Rossi eliminati

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Al termine di una fase a gironi oltremodo deludente, ildiventa la prima big ufficialmente eliminata daidi calcioin Qatar. I, costretti a vincere l’ultima sfida del gruppo F per avanzare agli ottavi, hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto con ladovendo così abbandonare anzitempo la rassegna iridata. Luka Modric e compagni sono riusciti a difendersi fino in fondo dagli assalti dei belgi, i quali hanno anche colpito unnella ripresa con Romelu. I vice-campioni del mondo in carica chiudono secondi nel girone alle spalle del Marocco e al pmo turno rischiano un incrocio da incubo contro la Spagna (favorita per il primo posto nel gruppo E)....

attaccante dell'Inter e ora al Mondiale con il Belgio, ha compiuto quattro clamorosi errori sottoporta nel secondo tempo con la Croazia. Grande imbucata di De Bruyne per Carrasco che controlla in velocità e calcia in porta ma viene murato da Livakovic. Sulla ribattuta ci prova Lukaku dall'interno dell'area piccola