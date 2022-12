Donnamaria litiga con Antonino e Antonella | “Andatevene a quel paese”

Leggi su biccy

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In questi due mesi e mezzo di GF Vip Edoardoha dimostrato di avere molta pazienza, ma evidentemente ieri era arrivato al limite, visto che ha sbroccato conSpinalbese e anche conFiordelisi. Ieri pomeriggio il volto di Forum ha scoperto chein realtà non si ritiene un suo amico, ma che mantiene un rapporto civile con lui solo per fare ‘un favore’ ad. “Mi hai appena fatto capire che da parte tua non c’è nessun interesse ad avere un rapporto di confidenza con me. Mi hai detto che lo fai solo per far contentache è tua amica. Io insicuro? Intanto di prendermi dell’insicuro da uno che a mia volta reputo insicuro, visto che passi le giornate allo specchio e a metterti le creme, non mi va. Poi usi questa cosa dell’insicuro non in ...