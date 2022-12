Confindustria Bergamo ha vinto il concorso nazionale “Best Performer dell’Economia Circolare”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) edizione 2022 ideato dacon il supporto di 4.Manager e in collaborazione con Enel X ed Eni. Giunto alla 4a edizione, ilper la prima volta ha dedicato una sessione alle Associazioni Territoriali del sistema, per valorizzare i migliori progetti di affiancamento delle imprese nella transizione green.è risultata vincitrice per il progetto “BG Circular”, un percorso in più fasi sia di sviluppo delle competenze che di supporto personalizzato per l’implementazione di azioni nelle aziende. La premiazione dei vincitori si terrà a Roma presso Unindustria il prossimo 13 dicembre 2022 dalle 14, nell’ambito dell’ultima tappa di Innovation Days, il roadshow organizzato dae Sole 24 Ore per coinvolgere le imprese sui temi ...