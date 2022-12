Colf e badanti | gli stipendi si adeguano al tasso dell’inflazione | +9% da gennaio “Fino a 2mila euro l’anno in più a famiglia”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Da, gli anziani e le famiglie che hanno la necessità di appoggiarsi a una badante o a unaavranno una preoccupazione in più. Con il nuovo anno, infatti scatteranno gli aggiornamenti automatici delle retribuzioni in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Dal 2023 entrerà in vigore, dunque, un adeguamento degliall’80%. Le stime parlano di un incremento annuale dei costiper unache ha a libro paga una badante o un collaboratore domestico. “Rispetto agli attuali minimi – spiega Fidaldo, la Federazione italiana dei datori di lavoro domestico, in rappresentanza delle associazioni di categoria Nuova collaborazione, Assindat, Adld e Adlc – vedremo ...

A chi spetta La tredicesima spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a. Per chi svolge un lavoro regolato dal contratto a chiamata, il rateo della ......capito da dove nasca il problema in quanto il dato dei contributo dovrebbe essere facilmente individuabile dall'agenzia donne entrate tramite i MAV o bollettini postali che versati alle..." Dall’1 gennaio le famiglie datrici di lavoro domestico rischiano una stangata rispetto allo stipendio di colf, badanti e baby sitter .Stipendi per colf, badanti e baby sitter, in arrivo gli aumenti da gennaio. Ecco quanto potrebbero prendere in più al mese ...