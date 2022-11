Usa | il Senato approva la legge che tutela i matrimoni gay

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildegli Stati Uniti hato unabipartisan perre a livello federale itra persone dello stesso sesso e interrazziali. Il disegno di, denominato Respect for Marriage Act, tornerà ora alla Camera per la seconda e ultima votazione. Che potrebbe arrivare forse già la prossima settimana. Il disegno diè passato con 61 voti a favore e 36 contrari. «Con l’zione bipartisan del Respect for Marriage Act da parte del, gli Stati Uniti sono sul punto di riaffermare una verità fondamentale: l’amore è amore, e gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano», ha dichiarato il presidente Joe Biden. Lanon stabilisce l’obbligo nazionale ...

Ora manca l'approvazione della Camera. Il 'Respect for marriage act' è stato approvato con 61 sì contro 36 no, con il sostegno unanime dei Democratici e 12 voti dei Repubblicani ...WASHINGTON - Con 61 voti a favore e 36 contrari, il Senato Usa ha approvato una legge bipartisan per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali.