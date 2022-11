Super Mario Bros Il Film | Claudio Santamaria sarà il doppiatore del protagonista nella versione italiana

(Di mercoledì 30 novembre 2022)a dare voce al simpatico idraulicodiIl, l'atteso progetto animato ispirato ai videogiochi. In occasione dell'uscita del trailer italiano diIlè stato svelato chea dare voce al simpatico idraulico al centro del progetto ispirato alla popolare serie di videogiochi. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco. Chris Pratt darà voce ae Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, ...

A ottobre abbiamo visto il primo trailer diBros. - Il Film e questo secondo mostra molto di più della trama e dell'azione in cui saranno coinvolti i vari personaggi. C'è un breve ...Dopo il fantastico trailer diffuso questa notte,Bros - Il Film è tornato protagonista sulla rete attraverso il lancio dei characters poster dedicati ai protagonisti . I cinque poster, diffusi attraverso l'account Twitter di RealD , ...Sarà Claudio Santamaria a dare voce al simpatico idraulico protagonista di Super Mario Bros Il Film, l'atteso progetto animato ispirato ai videogiochi.Il film animato sull’idraulico italiano e baffuto sarà in sala dal 6 aprile 2023, ma abbiamo qualche anticipazione (tra cui il nuovo look di Donkey Kong) ...