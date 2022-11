Qatar 2022 | inglese Rashford dedica i gol contro il Galles all' amico scomparso

Corriere della Sera

Nel gruppo B derby Inghilterra Galles fondamentale per il passaggio agli ottavi. Al 10' prima vera occasione da gol per l'Inghilterra con la verticalizzazione di Kane per Rashford, a tu per tu con il ......30 Verona 0 Fine 1 Juventus Domenica 13 Novembre- 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 ...4/12 Lunedì 5/12 Martedì 6/12 Mercoledì 7/12 Giovedì 8/12 Venerdì 9/12 CALCIO - MONDIALI17:00 ... I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Il portiere dell'Inter lascia il Qatar e manda un messaggio ai tifosi, dopo essere stato messo fuori squadra dal CT Rigobert Song ...Al Rayyan, 29 nov. (Adnkronos) - L'attaccante inglese Marcus Rashford ha dedicato la sua doppietta nella vittoria dell'Inghilterra sul Galles ai Mondiali di Qatar 2022 ad un amico ...