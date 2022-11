DoctorApp si evolve | lancia nuovi aggiornamenti e incassa 400 mila euro dal fondo Zungri Capital

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Da una parte una piattaforma desktop e un’app dedicate a tutti i professionisti in ambito sanitario, dal medico di famiglia allo specialista passando per il pediatra e l’infermiere. Dall’altra un’applicazione pensata per i pazienti, semplice da usare grazie all’interfaccia intuitiva e all’assistenza dedicata. Questo è il nuovoa un anno dalla campagna su CrowdFundMe, che si era chiusa con una raccolta di 350in soli 30 giorni. Soddisfatto del trend di crescita, il, che aveva già contribuito alla campagna di equity crowdfunding dello scorso anno, ha scelto di rinnovare il proprio impegno con la startup, investendo ulteriori 400. L’investimento e le novità“Siamo molto onorati di questo grande attestato di ...

