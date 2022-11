Uccidono massacrandolo di botte un 63enne | carcerata coppia diabolica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) Lo hanno picchiato talmente tanto da ucciderlo. E speravano anche di far passare la sua morte per naturale. Ma quando i poliziotti hanno trovato l’uomo di 63 anni riverso a terra nel suo appartamento, a Roma, in zona Trullo, sono riusciti a risalire agli autori dell’omicidio. Pensionato trovato morto in casa: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellate Le indagini Gli agenti del Distretto di PS San Paolo erano intervenuti a seguito della richiesta dei sanitari arrivati sul posto, che si erano insospettiti riguardo alla morte del. I poliziotti avevano immediatamente avviato le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Roma. Grazie a un lavoro accurato degli investigatori, si era accertato che la morte era stata causata dalle brutali percosse che la vittima aveva ricevuto da una, lui 54 e lei 41 anni (riferito all’epoca dei fatti, ...