Rashford | 'Il Manchester United deve essere grato a Cristiano Ronaldo' VIDEO

Calcio News 24

Attaccanti : Foden (City), Grealish (City), Kane (Tottenham), Maddison (Leicester),United) Saka (Arsenal), Sterling (Chelsea), Wilson (Newcastle). Le ...Marcus, attaccante delUnited ora al Mondiale con l'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa Marcus, attaccante dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano ... Rashford: «Ronaldo Un’esperienza incredibile giocare con lui al Manchester United» – VIDEO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...