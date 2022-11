Futuro Meret | arriva la smentita | “Il Napoli ha già scelto!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Al centro delle questioni che riguardano il mercato c’è quella spinosa legata ad Alex. Il portiere delsi è preso un ruolo da titolare indiscusso tant’è che è al momento praticamente l’unico tra gli azzurri a non aver saltato mai neanche un minuto. Ciononostante, considerando anche quello che è il rinnovo con prolungamento di un anno, non sono mancati i rumors di calciomercato su di lui, legati a quello che potrebbe essere un suo sostituto tra i pali. A riportare notizie, sulladi quello che era considerato un obiettivo del, è la radio ufficiale del club partenopeo. Secondo Radio Kiss Kiss, infatti, ilnon prenderebbe in considerazione il nome di Cragno come sostituto di, per l’immediato mercato di gennaio. (Photo by Claudio ...