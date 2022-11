Elisabetta Canalis senza freni su George Clooney | “Era lui che amava fare…”

(Di martedì 29 novembre 2022)hanno fatto coppia fissa per un paio di anni, dal 2009 al 2011: di recente finalmente lei si è lasciata andare raccontando un particolare inedito sul loro rapporto. Chesi siano lasciati in ottimi rapporti è abbastanza chiaro a tutti ormai.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Era il 2009 quando si conobbero: lui, un superdivo di Hollywood con una carriera trentennale alle spalle ancora celibe nonostante i quasi 50 anni, lei l’ex velina mora che di passi in tv ne aveva già mossi tantissimo, poco più che trentenne con una serie di delusioni sentimentali alle spalle (prima tra tutte, ...

Stile e Trend Fanpage

Mamma e figlia. Sembrano due gocce d'acqua. Stiamo parlando die sua madre. La, che dagli anni Duemila è sempre in prima linea, adesso resta al centro della cronaca rosa. Ancora una volta. Si parla di sua madre, che somiglia tantissimo ...I quattro step dell'allenamento diesegue ogni esercizio per 45 secondi, facendo seguire 15 secondi di recupero, per 3 - 5 serie ciascuno . Ecco quali sono i ... Elisabetta Canalis, il nuovo stile è sporty: per la gita in bici indossa pantaloni over e felpa teddy La regina Elisabetta non sarebbe deceduta a causa dell’età avanzata. Il peso dei suoi 96 anni non sarebbe stato l’origine della sua fine, per certi versi… Leggi ...Il mondo intero ha pianto la scomparsa della regina Elisabetta, la monarca più longeva nella storia del Regno Unito, che si è spenta all'età di 96 anni l'8 settembre 2022. All'indomani della scomparsa ...