E’ morto Raimondo Cefaly | ultimo erede della scuola pittorica di Cortale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) E’l’di(Catanzaro), il maestro. “Sempre chino, per tutta la sua vita, sul cavalletto, mordendo il pennello che sta in bocca e muovendo la mano destra con scatti diseguali che accompagnano il suo pennello dentro alla tela che gli e’ di fronte. L’altra mano occupata a sorreggere con leggerezza la tavolozza interamente impiastricciata di colori” scriveva di lui, nel settembre del 1992, uno dei critici d’arte nazionali tra i piu’ conosciuti, Mario Bernardi.inseguiva i suoi pensieri per poi tradurli in fantastici e geniali segni di colore. Era nato anel 1947 dove ha vissuto, fortemente attaccato ...