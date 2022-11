Assemblea Alis | Emanuele Grimaldi | Lavoriamo per un’alternativa globale all’Ets

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) All’e Stati Generali del trasporto e della logistica di Roma,, Presidente International Chamber of Shipping e AD Gruppo, ha parlato del tema Ets e tassazione sul trasporto marittimo, oltre che del Marebonus: “Da un lato è giusto occuparsi dell’ambiente e gli armatori devono contribuire. Noi armatori ci siamo messi oltre i regolatori, che hanno stabilito che si debba raggiungere il 50% delle emissioni – teniamo conto che il settore è responsabile del 2% delle emissioni quando realizza il 90% dei trasporti – gli armatori invece vogliono raggiungere il net zero, siamo più ambiziosi del regolatore. Sulle emissioni ci sono punti di vista differenti tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Risolvere regionalmente un problemaè sbagliato. E ...