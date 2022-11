La Gazzetta dello Sport

"È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole'. Maxrisponde al numero uno di Exor, il maggiore azionista della Juventus che lo ha confermato di riferimento per l'area sportiva del club bianconero, dopo le dimissioni di tutto il Cda compresi il ...L'area tecnica adCORRIERE DELLO SPORT Dimissionati: club affidato al braccio destro di ... Ho accettato questa sfida perché ritengo di poter dare un contributo allasquadra del cuore. Oggi ... Allegri: "La mia amicizia con Agnelli non finirà qui. Elkann Lo ringrazio per le belle parole" Ci sono anche Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri nel comunicato di John Elkann dopo le dimissioni di tutto il CdA della Juventus ...John Elkann, amministrato delegato di Exor, ha parlato delle dimissioni di alcuni membri della Juventus, toccando anche il tema Allegri.