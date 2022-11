Terremoto in casa Juve | da Agnelli a Nedved | si dimette tutto il CdA

(Di lunedì 28 novembre 2022) Torino – Unsta scuotendo lantus: un Consiglio d’amministrazione straordinario del club in serata ha sancito le dimissioni di tutti i componenti del CdA, in vista dell’assemblea degli azionisti del 27 dicembre e di un bilancio da approvare con 254 milioni di euro di perdite. Arsi, oltre al presidente, il numero due Pavel, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri del consiglio Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. In aggiornamento…

