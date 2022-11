Meloni |   Pronta a fare scelte anche se hanno un costo elettorale | il reddito di cittadinanza lo dimostra  

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - "C'e' tanto da, abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione. Quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte a chi vuole offrire proposte, a chi ha soluzioni efficaci e sono certa che Confindustria, che voi, sarete sempre protagonisti di questo percorso". Giorgiasi accomiata con quello che e' in sostanza un patto di collaborazione dall'Assemblea Generale 2022 di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo con cui si collega da Roma. Il presidente del Consiglio snocciola gli impegni cheimpedito, spiega, la sua presenza e allargando lo sguardo parla di "una corsa contro il tempo" per un governo che affronta, per esempio, la manovra trovandosi davanti a "tempi molto ristretti" pur "senza rinunciare a delineare, attraverso le nostre misure, una traiettoria il più possibile ...

Sindacati convocati per il 7 dicembre La manovra 2023per essere presentata e discussa alle Camere. 'Se necessario al lavoro anche a Natale', ha detto il premier Giorgiache non teme l'esercizio provvisorio. La legge di bilancio dovrebbe ...La prima manovra del governoper affrontare la discussione in Parlamento. Dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria di Stato e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il testo del ..."Il governo ha proposto una manovra all'insegna dell'austerità, una manovrina" con tagli e ridimensionamenti per pensioni, Rdc, caro benzina, edilizia scolastica e "confesso che non potevo credere ai ...La prima Manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento, dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria e la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' ora pronta per u ...