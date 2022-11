LIVE Brasile-Svizzera 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Vinicius porta avanti la Selecao!

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? VINCIUSSSSSSSSS!!!! ILE’ IN VANTAGGIO!!!!!! 63? I verde-oro sono raccolti per cercare di bucare lain ripartenza, ma la squadra di Yakin è attenta. 61? Ilha abbassato troppo i ritmi e lasta prendendo coraggio. 60? Due tiri rimpallati per la: Casemiro si immola su Edimilson Fernandes. 59? Cambia anche Yakin: fuori Rieder e Vargas, dentro Steffen ed Edimilson Fernandes. 58? Cambio nel: fuori Fred e dentro Bruno Guimaraes. 57? RICHARLISON NON ARRIVA SUL PALLONE! Cross splendido con l’esterno di: in tuffo non c’arriva il centrdel Tottenham. 56? Alisson rischia tanto sull’attacco di Embolo: deve stare attento ...

Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Tra poco allo stadio 974 di Doha andrà in scena la sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo G trae Svizzera. A entrambe le Nazionali serve una vittoria per ...Allo Stadium 974 il Brasile affronta la Svizzera: chi vince è qualificato. La prima mezz'ora circa scorre via senza occasioni da gol, poi Vinicius va vicino al vantaggio per la Seleçao, ma viene ferma ...Si è chiuso sullo 0-0 il primo tempo di Brasile-Svizzera, in corso di svolgimento allo Stadium 974 di Doha. Il match è valido per la seconda giornata dei Mondiali in Qatar, Gruppo G. Brasiliani ed elv ...