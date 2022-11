Bonus bolletta e buoni spesa | il Comune aiuta le famiglie - Cronaca - lanazione it

Stanziati 30mila euro da utilizzare per i sostegni. Nappi: 'Fondo aumentato rispetto allo scorso anno grazie ai ...Sale il tetto Isee per il, aumenta l'assegno unico e si estende il congedo parentale: le misure della Legge di Bilancio del governo Meloni per la famiglia Vale circa 1,5 miliardi il pacchetto di misure , ...Il gruppo siderurgico Ori Martin ha deciso di concedere ai suoi dipendenti fino a 4mila euro di bonus, a partire da dicembre, contro l'inflazione crescente e per sostenere la natalità.Le bollette sono la nuova ”piaga d’Egitto” dei tempi moderni, mentre le principali città italiane, sono tutte strette dalla morsa del freddo. Ma a quanto ammontano mediamente le bollette nei principal ...