Serie A2 | posticipo | Sky Match all’Eur | piegato il Prato a Salsomaggiore

(Di domenica 27 novembre 2022) Grazie a un gol dell'Azzurrino Turrisi a poco meno di cinque minuti dal termine, l'Eur di Paolo Minicucci piega ilnelche chiude la decima giornata diA2, girone B. Tre punti preziosi in ottica salvezza per i capitolini, che salgono in classifica a 7 punti, agganciando l'AP Aversa. Lanieri sempre ultimi insieme al Città di Massa.