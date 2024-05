Ecografia mammaria | a cosa serve e quando farla

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lo screening può essere particolarmente utile per alcune categorie di persone, e ancora di più per determinate patologie che possono essere facilmente e precocemente individuate grazie a esami specifici. È il caso delle malattie che riguardano il seno, per cui l’si rivela un ottimo test di prevenzione per la donna. Che cos’è l’Effettuare un’significa sottoporsi a un test di diagnostica per immagini che sfrutta gli ultrasuoni per indagare i diversi distretti anatomici del seno. È un esame non invasivo, innocuo e non doloroso, particolarmente indicato per le donne giovani e per chi ha un seno molto fibroso, perché aiuta a individuare diverse patologie che possono colpire le mammelle. Si parla di...

Ipertensione in gravidanza, in arrivo l’algoritmo per anticipare la preeclampsia - Ipertensione in gravidanza, in arrivo l’algoritmo per anticipare la preeclampsia - Il sistema già nelle prime settimane di gestazione potrebbe offrire l’opportunità per una prevenzione su misura. Identificando la gestante ...

Come si affronta la morte di una bambino a pochi giorni dal parto, dalla memory-box al ritorno a casa - Come si affronta la morte di una bambino a pochi giorni dal parto, dalla memory-box al ritorno a casa - Non sentire più il feto muoversi nella pancia, correre in ospedale, aspettare l’ecografia, ascoltare la diagnosi e trovarsi a dover elaborare il lutto, in un momento della vita che doveva essere il ...

Stretta sui medici che ‘prescrivono troppo’, fondi ai farmacisti per fare lo stesso. Accade solo qui - Stretta sui medici che ‘prescrivono troppo’, fondi ai farmacisti per fare lo stesso. Accade solo qui - "Se quell'esame è necessario, deve essere prescritto da chi ha le competenze per farlo". La denuncia di Pina Onotri, medico e sindacalista ...