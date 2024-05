Napoli - le voci sul totoallenatore

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile il prossimo allenatore: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Il casting è nel vivo, nel pieno, legato a tante circostanze e mai slegato da una variabile indipendente: Antonio Conte. Il discorso è quello di sempre ma giova ripeterlo fino a quando non svanirà definitivamente l’ipotesi di vederlo sulla panchina del”. Il rapporto tra Conte e il presidente del“È oggettivamente difficile per tutta una serie di elementi e valutazioni, ma De Laurentiis ci aveva pensato a ottobre e tra i due c’è un rapporto molto solido, di amicizia e stima reciproca. Mettiamola così: è un pensiero latente che il presidente tiene nel suo cassetto da tanto tempo. Ma questa volta non è mica detto che lo aprirà”. Ildel, le ...

2024-04-24 17:10:00 Arrivano conferme: In attesa che entri nel vivo, con l’inizio dell’estate, il mercato dei calciatori, queste settimane sono quelle in cui le società di tutto il mondo pianificano la nuova stagione. Con altri protagonisti del ...

Theodor Storm, la poesia del Mare del Nord (traduzione di Antonio Devicienti) - Theodor Storm, la poesia del Mare del Nord (traduzione di Antonio Devicienti) - Esiste una regione nell’estremo Nord della Germania la cui storia e il cui paesaggio posseggono peculiarità oltremodo interessanti e affascinanti: lo Schleswig-Holstein. Il nome e l’opera (sia narrati ...

De Laurentiis elogia Gasperini: “Bravissimo, l’Atalanta fa un calcio molto interessante” - De Laurentiis elogia Gasperini: “Bravissimo, l’Atalanta fa un calcio molto interessante” - De Laurentiis elogia Gasperini, indicato da molti come nuovo allenatore del napoli. Poi difende Casini alla guida della Lega Serie A.

Gasperini: Il prossimo allenatore del Napoli - Gasperini: Il prossimo allenatore del napoli - Gian Piero Gasperini, l'attuale allenatore dell'Atalanta, è al centro dell'attenzione per la sua straordinaria performance che ha portato la squadra in finale in Europa League per la prima volta nella ...