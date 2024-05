Ancelotti prese Ibra al Napoli | Il retroscena che in pochi conoscono

(Di venerdì 10 maggio 2024)e il: l’ingaggio dihimovic e la rivoluzione mancata. Ora il tecnico dei record è in finale di Champions con il Real Madrid. Carlo, l’allenatore più vincente della storia del calcio, ha conquistato l’ennesima finale di Champions League alla guida del Real Madrid. Tuttavia, la sua esperienza sulla panchina delè stata ben diversa, caratterizzata da una rivoluzione mancata e dall’ingaggio di Zlatanhimovic che non andò in porto. L’ingaggio dihimovic per il: ilSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, durante la sua esperienza alaveva ingaggiato Zlatanhimovic per sei mesi, con un ...

A volte il destino s’accanisce. C’è stato un tempo in cui a Napoli , per un riflesso condizionato dall’incapacità di assumersi la responsabilità delle proprie mediocrità, presero a dare la caccia a Davide Ancelotti . Il figlio di. Il “raccomandato” ...

Sacchi: "Ancelotti, esperienza non positiva a Napoli. Sapete perché è bravo" - Sacchi: "ancelotti, esperienza non positiva a napoli. Sapete perché è bravo" - L'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha analizzato il percorso di Carlo ancelotti in Champions League alla guida ... in parabola discendente dopo l’esperienza non positiva con il napoli, che è ...

Polemiche sulla designazione di Pairetto per Napoli-Bologna: i precedenti con gli azzurri - Polemiche sulla designazione di Pairetto per napoli-Bologna: i precedenti con gli azzurri - Polemiche per la designazione di Pairetto per napoli-Bologna: i precedenti controversi con gli azzurri e le accuse di sudditanza verso il "potere del Nord".

"Ancelotti ingaggiò Ibra per il Napoli". Poi si prese due piccole vendette - "ancelotti ingaggiò Ibra per il napoli". Poi si prese due piccole vendette - Il Real Madrid ha centrato l'ennesima finale di Champions League della sua storia. Merito anche di un allenatore, ancelotti, che a napoli non fece benissimo.