Preghiera a Maria 10 maggio Sacerdote fa gesto di cuore | quello che ottiene è straordinario

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una città invasa dalla violenza, unche, come buon pastore, non si perde d’animo e si mette in gioco per la salvezza di tutti. Tutto questo è accaduto anni fa ma il messaggio è molto attuale e ci fa credere che veramente nulla è impossibile a Dio. La Madonna della Vittoria interviene per esaudire ... L'articolo proviene da La Luce di