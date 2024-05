Ritrovata a Giarre la ragazza di 17 anni scomparsa da Taormina | sta bene

(Di venerdì 10 maggio 2024) È statanella zona diladi 17, la cuiera stata denunciata il giorno prima dalla madre alla Stazione dei Carabinieri di. La 17enne si era allontanata a piedi dalla sua casa di Trappitello il 2 maggio, insieme al suo cane. Da allora non aveva dato più sue notizie.

