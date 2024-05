Francesco Benigno dopo gli insulti transfobici torna all’attacco di Vladimir Luxuria | Vergognati e non venirmi a dire che sono omofobo

(Di venerdì 10 maggio 2024)la sua esclusione da L’Isola dei Famosi per via dei comportamenti scorretti contro il compagno Artur Dainese,sui social ha continuato ad attaccare la produzione del reality e la stessa, rivolgendole anchee offese personali molto pesanti. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, infatti, l’attore ha rivolto offese transfobiche alla conduttrice, pubblicando anche una sua foto in costume da bagno modificata e a questiha replicato tramite il suo profilo Instagram, spiegando che non sarebbe stata zitta di fronte a un simile comportamento. A seguito di ciò,to ad attaccare, chiedendo addirittura le scuse da ...

Per tre settimane ha incassato gli insulti via social senza dire nulla. Vladimir Luxuria probabilmente pensava che quelle frasi odiose scritte e pronunciate da Francesco Benigno fossero frutto della rabbia per esser stato mandato via da L’Isola ...

In questi giorni Francesco Benigno ha dato davvero il peggio di sé pubblicando su Facebook numerosissimi commenti transfobici nei confronti di Vladimir Luxuria . Ovviamente io, per gioia degli avvocati della conduttrice, li ho tutti messi in due ...

Francesco Benigno: "Vladimir Luxuria is a man like me, but I don't use my ass" - francesco benigno: "Vladimir Luxuria is a man like me, but I don't use my ass" - francesco benigno continua a tuonare contro l'Isola dei Famosi, il nuovo attacco a Vladimir Luxuria potrebbe finire per vie legali.

Francesco Benigno: "Vladimir Luxuria ni bezalako gizona da, baina ez dut ipurdia erabiltzen" - francesco benigno: "Vladimir Luxuria ni bezalako gizona da, baina ez dut ipurdia erabiltzen" - francesco benigno continua a tuonare contro l'Isola dei Famosi, il nuovo attacco a Vladimir Luxuria potrebbe finire per vie legali.

Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - francesco benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - francesco benigno continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell'Isola dei Famosi, anche se non è più un naufrago ormai da diverse settimane. L'attore, però, non intende ...