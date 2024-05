Borse positive - il focus resta sulle trimestrali A Milano Mediobanca e Iveco protagoniste

(Di venerdì 10 maggio 2024) Alla prova dei conti anche, Unipol e Diasorin. La Borsa di Tokyo chiude positiva (+0,4%) in scia a Wall Street. Il dollaro si rafforza sull’euro. Ancora in salita il petrolio. Spread in calo a 132 punti

Alla prova dei conti anche Iveco , Unipol e Diasorin. La Borsa di Tokyo chiude positiva (+0,4%) in scia a Wall Street. Il dollaro si rafforza sull'euro. Ancora in salita il petrolio. Spread in calo a 132 punti

Piazza Affari in rialzo, sprint importante per Iveco Group - iveco Group spicca mentre Piazza Affari registra un incremento dello 0,6%: analisi del mercato italiano e riflessi globali.

Iveco Group, la migliore al FTSEMib dopo la trimestrale - Giornata molto positiva per iveco Group al FTSEMib. Alle ore 9.57 il titolo guadagnava il 7,42% a 12,59 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 12,075 euro e un massimo di 12,67 euro. La società ha ...

Borsa Milano parte positiva in scia trimestrali, corrono Iveco e Dovalue, crolla Bff bank - MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte con gli indici positivi in una seduta ancora dominata dalle trimestrali che influenzano i corsi di borsa. Guardando agli altri mercati, positiva la Borsa di Toky ...