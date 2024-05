Gb fuori dalla recessione - Pil primo trimestre a +0,6%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Regno Unito è formalmentetecnica" registrata negli ultimi due trimestri del 2023. Lo certifica formalmente il dato suldel 2024, indicato oggi in modo ufficiale dell'Office for National Statistics (Ons) al +0,6% contro il +0,4% stimato. Il governo conservatore di Rishi Sunak esulta - in un anno di elezioni politiche - per bocca del cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, parlando di numeri "incoraggianti" dopo che già ieri lo stesso premier e anche il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, avevano parlato di un'economia britannica "dal tunnel". L'opposizione laburista invece critica il livello di crescita tuttora modesto e ricorda che anche l'inflazione, sebbene in calo, resta per il momento "elevata".