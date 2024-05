Nuovi Ogm | le mani delle multinazionali della chimica sull’agricoltura europea

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Immaginate un aglio che cresce al centro di un kiwi, o un lime al posto del seme di un avocado. È il contenuto di un video “fake” divenuto virale online in questi giorni per denunciare le mostruosità degli organismi geneticamente modificati. Un altro esperimento, questa volta reale – pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Nature e condotto da un gruppo di genetisti portoghesi utilizzando le nuove tecniche di evoluzione assistita, le stesse che verrebbero applicate oggi nella produzione agroalimentare – ha dato invece accidentalmente vita a un topo a sei zampe. Sempre a proposito di mostruosità, nel 2011 alcuni scienziati israeliani hanno realizzato dei polli senza piume per renderli più adatti ai climi caldi e far risparmiare tempo in fase di macellazione. Poche innovazioni tecnologiche hanno creato tanta divisione e confusione come gli Ogm. Gli “organismi geneticamente ...