Milano - il poliziotto accoltellato cercava  di proteggere l' aggressore dal treno L’uomo doveva essere espulso | Il ritratto dell’agente

Sangue e paura a Milano . Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate . La Polizia è intervenuta per un uomo che stava...

L'uomo, in stato di alterazione, lanciava sassi dall’alto contro treni e passanti e aveva ferito una donna. La polizia ha usato il taser per fermarlo, ma lui ha estratto un coltelloL'allarme a mezzanotte: l’uomo, in stato di alterazione, ...