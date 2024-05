La Rai diffonde i dati del televoto dell’Eurovision per errore | rischio sanzioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024) Durante la trasmissione in diretta della seconda semifinaleSong Contest 2024, tenutasi a Malmö, Svezia, la Rai pare abbia commesso unndo in video le percentuali delitaliano. Tale svista ha svelato che al termine della votazione, Eden Golan, rappresentante di Israele, era in testa con un notevole 39,31% dei voti, seguito a grande distanza dai Paesi Bassi con il 7,32%. Err0re di regia della Rai, si rischia grosso Mentre le presentatrici locali, Petra Meda e Malin Akerman, riassumevano i risultati della serata, la regia di Rai2 ha inavvertitamente mostrato le percentuali del. Queste informazioni, che non avrebbero dovuto essere rivelate prima della finale, sono state trasmesse non solo in sovrimpressione, ma anche condivise sui profili social ufficiali ...