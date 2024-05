Fumata grigia al Tar. Affitti brevi senza pace. Il tribunale non decide e si prende del tempo - Fumata grigia al Tar. affitti brevi senza pace. Il tribunale non decide e si prende del tempo - Il ricorso contro la delibera del Comune di Firenze che vieta di destinare nuovi immobili all’interno dell’area Unesco. L’approvazione del nuovo Piano operativo può rendere tutto inutile.

"Così il Comune evita ripercussioni sul voto" - "Così il Comune evita ripercussioni sul voto" - Reazioni politiche contrastanti sullo slittamento della decisione del Tar riguardante gli affitti brevi a Firenze. Forza Italia critica, Sinistra Progetto Comune preoccupata, area renziana delusa. Le ...

Affitti brevi, cedolare secca al 26% solo dalla seconda casa in locazione - affitti brevi, cedolare secca al 26% solo dalla seconda casa in locazione - Per la prima o unica casa affittata, invece, resta l’aliquota al 21 per cento: la scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. Gli intermediari ...