Bankitalia - tassi sui mutui ancora in cal - marzo al 4,21%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Scendeil costo di un mutuo in Italia. Idi interesse sui prestiti erogati aalle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 4,21% (dal 4,31% di febbraio). Lo rende notonelle serie 'Banche e moneta'. Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,61% (10,59 nel mese precedente). Ipassivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari all'1,04% (1,02 nel mese precedente).