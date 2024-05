Bresh - testo e significato di Torcid - la nuova canzone

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo l’enorme successo ottenuto con Guasto d’amore, ladedicata alla squadra del Genoa, e il suo featuring con i Pinguini Tattici Nucleari,torna con un altro potentissimo pezzo. Il titolo èa, e ci trasporta in un’atmosfera amorosa tra il mitologico e il racconto dei luoghi in cui si vive. Scopriamo. “a”,delladiUna carriera di successo culminata dalla sua apparizione a Sanremo 2024 non solo sul palco della Costa Smeralda, ma anche col duetto insieme a Emma nella serata delle cover.continua a sfornare grandi canzoni, e oggi pubblicaa, un brano scritto insieme a Alessandro De Crescenzo e Zef, che ne ha curato anche ...

