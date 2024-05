La lista di Santoro ha vinto il ricorso al Tar | Pace Terra e Dignità correrà in tutte le circoscrizioni

"'Pace terra e dignità' ci sarà anche al Nord-ovest" dice all'Adnkronos Il Tar "ha accolto il nostro ricorso " ammettendo la lista 'Pace terra e dignità' anche al Nord-ovest, "saremo quindi presenti in tutte le circoscrizioni". Lo dice all'Adnkronos ...

pace Terra Dignità supera l’ultimo ostacolo nella corsa alle Europee . Il ricorso al Tar contro l’esclusione al Nord Ovest è stato Accolto : la lista promossa da Michele Santoro e Raniero La V alle sarà quindi presente in tutte e cinque le ...

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 10 maggio 2024, alle ore 11.00, al Caffè dell’Orto a Benevento, in via Marco da Benevento, L’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini incontrerà la stampa per ...