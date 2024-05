Quegli animali imprigionati nelle fabbriche della morte

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da decenni le inchieste negli allevamenti mostrano le storture di un sistema che si basa sulla violenza sistematizzata e normalizzata. Con Food for Profit, il docu-film che da settimane ha raggiunto le prime posizioni tra le pellicole più viste in Italia, il passo è stato più lungo e siamo arrivati a parlare anche di interessi politici che influenzano le decisioni sull’agricoltura e sui fondi destinati ad essa in Europa. Partiamo dal termine agricoltura, ovvero «la coltivazione dei campi»: il termine viene riferito anche alle attività zootecniche, eppure la stragrande maggioranza degliallevati non calpesta mai la terra. In Italia sono oltre 630 milioni gliterrestri uccisi ogni anno, oltre dieci volte il numero degli abitanti del nostro Paese. Gli, esseri senzienti riconosciuti come tali dalla scienza, dalle ...

La giornalista Giulia Innocenzi. Credit: Food for Profit - La giornalista Giulia Innocenzi. Credit: Food for Profit - “Nel mio docu-film Food for Profit rivelo come le lobby del settore girano indisturbate nei palazzi delle istituzioni. E pagano i nostri rappresentanti per influenzarne le decisioni. Non fidatevi di ...

A Padova i cani superano i bambini: per gli animali 41 spazi verdi - A Padova i cani superano i bambini: per gli animali 41 spazi verdi - Ma non è finita qui, perché l’amministrazione sta lavorando per aggiungerne altre e aumentare ulteriormente lo spazio dedicato agli animali nei parchi: «Il nostro obiettivo è quello di realizzare ...

A Padova ci sono più cani che bambini. E il Comune pensa a un'area per animali in ogni rione - A Padova ci sono più cani che bambini. E il Comune pensa a un'area per animali in ogni rione - PADOVA - A Padova si moltiplicano le aree dedicate allo sgambamento dei cani, che dopo gli ultimi investimenti e interventi sono ora 41. Un servizio sempre più importante, visto che ...