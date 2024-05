Perché gli allevamenti intensivi nuocciono gravemente anche alla nostre salute

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il consumo di carne a livello globale continua a crescere, e di conseguenza aumentanogli. La loro diffusione, però, comporta diversi rischi per la nostra. Il più diretto è l’emergere di nuove infezioni e malattie di origine animale, favorito dall’alta concentrazione di bestiame e dalle condizioni di vita negli. La situazione diprecaria degli animali porta poi a un uso significativo di antibiotici nell’industria zootecnica, alimentando così il problema sempre più rilevante dell’antibiotico-resistenza. Ci sonoconseguenze più indirette, ma non per questo meno significative: glicontribuiscono all’inquinamento dei bacini idrici e dell’atmosfera – e quindi ...

Il documentario Food for Profit sugli allevamenti intensivi e le distorsioni della politica agricola europea, di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia. Una conferma del grande impatto che sta avendo ...

Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida , e la giornalista autrice del documentario Food For Profit, che svela i rapporti fral’industria della carne e la politica, Giulia Innocenzi . Dopo la messa in onda ...

La giornalista Giulia Innocenzi. Credit: Food for Profit - La giornalista Giulia Innocenzi. Credit: Food for Profit - “Nel mio docu-film Food for Profit rivelo come le lobby del settore girano indisturbate nei palazzi delle istituzioni. E pagano i nostri rappresentanti per influenzarne le decisioni. Non fidatevi di ...

Le principali differenze tra pollo e gallina

Revisione della PAC: in direzione contraria nonostante le emergenze animali, ambiente e salute - Revisione della PAC: in direzione contraria nonostante le emergenze animali, ambiente e salute - Il docufilm Food for Profit denuncia il comparto zootecnico e gli interessi che vi gravitano intorno, tra oscuri rapporti tra Lobby, industria e parlamentari europei, ma, al contempo, è un invito al ...