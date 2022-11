Plastic tax rinviata per la quarta volta | politica e industria hanno paura del riciclo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) di Giuseppe Ungherese* La nuova legge di bilancio ha confermato una notizia che era nell’aria da settimane: in perfetta continuità col governo Draghi è arrivato infatti il quarto rinvio (negli ultimi due anni) dell’entrata in vigore dellaTax. Probabilmente un record. Figlia di una felice intuizione del governo Conte II, la tassa sui manufatti ina monouso (che non si applica allaa riciclata) non è mai entrata in vigore, non solo per questioni di indirizzo politico ma anche per alcune difficoltà di applicazione. In questo lasso di tempo ha subìto alcune modifiche, passando da 1 a 0,45 centesimi di euro per chilo dia. In sostanza finoraprevalso sempre e solo gli interessi dell’, a scapito delle persone e del pianeta. Non solo la lobby del ...