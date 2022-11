LIVE – Auger Aliassime-De Minaur 5-3 | Finals Coppa Davis 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 27 novembre 2022) Ile latestuale di-De, secondo singolare della finale tra Australia e Croazia di. Entrambi i due ‘numeri uno’ delle rispettive squadre arrivano a questa sfida avendo vinto i precedenti incontri giocati nel corso della settimana. Il canadese non ha perso un set contro il tedesco Otte e contro il nostro Musetti, mentre Desi è imposto in tre parziali su Van De Zandschulp e abbastanza nettamente su Marin Cilic. Ancora una volta la pressione sarà tutta sulle loro spalle, che a seconda deldella sfida inaugurale, saranno chiamati uno a chiudere i conti e l’altro a vincere per evitare la sconfitta. COME GUARDARLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA, ...

Ultimo atto del torneo per nazioni che mette in palio l'Insalatiera più famosa del mondo. Shapovalov porta avanti il Canada, ora tocca a- Aliassime vs de Minaur 15:10 - Già in campo Felix- Aliassime e Alex de Minaur per il secondo singolare: una vittoria del N.6 del mondo varrebbeil trofeo 14:48 - MATCH CANADA - Shapovalov chiude 6 - 2 6 - 4 su Kokkinakis. Aveva già servito per ...su Ubitennis dalle 13 E' ormai tutto pronto, alle ore 13:00 scatterà il semaforo verde sulla ...a piazzare scalpi su scalpi - in molti infatti rimproverarono Dancevic di avergli preferito- ...Il live e la diretta testuale di Auger Aliassime-De Minaur, secondo singolare della finale tra Australia e Croazia di Coppa Davis 2022.In palio la finale contro l'Australia: Sonego porta avanti gli azzurri battendo Shapovalov in un match thriller, pareggia Aliassime battendo Musetti. Ora il doppio decisivo ...