Frana a Ischia | il governo dichiara lo stato di emergenza per un anno e nomina un commissario

13.15,trovato un secondo corpo Il corpo di una persona molto giovane, di cui al momento non sono state fornite le generalità, né il sesso, è stato trovato in una camera da letto sotto un ...Due persone sono morte a causa dellache ha colpito in località Casamicciola a. Ma 11 altre persone sono ancora disperse e nella ricerca sono impegnate circa 200 unità delle forze dell'ordine . Il Consiglio dei ministri ...Nel Comune più grande, Ischia, oltre un terzo della sua superficie, 3,27 km2, è a pericolosità di frana con circa 4 mila abitanti, il 18% della popolazione; Barano ha circa 3 mila persone, un terzo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...