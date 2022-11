Soumahoro | terremoto a sinistra | “Sapevano tutto dall’inizio”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 26 novembre 2022) Salvate il soldato. Ma, se potete, salvate anche ladal suo peggior fallimento. Forse c’è ancora chi non se ne rende conto fino in fondo, ma la vicenda dell’ex sindacalista diventato deputato con gli stivali si sta trasformando nel funerale di una certa. Quella radicale, così pronta a difendere gli ultimi, a salire sulle Ong, a sponsorizzare l’apertura dei confini da essere sempre alla ricerca di un simbolo di accoglienza, simbolo che puntualmente si trasforma in incubo. Leggi il caso Mimmo Lucano, condannato per la mala gestione del “modello Riace”; e adesso Aboubakars, le cui incongruenze politiche sono sotto gli occhi di tutti. Al punto che Angelo Bonelli ieri ha definitivamente scaricato l’esponente di Alleanza Verdi e, sebbene auto-sospesosi dal ...