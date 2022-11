MotoGP | Francesco Bagnaia | “Dopo il Sachsenring ho cambiato mentalità e ho scalato una montagna di 91 punti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono passate già tre settimane, ma è ancora ben nitido nella mente di tutti gli appassionati il trionfo dial termine del Mondiale di2022. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, al termine del Gran Premio della Comunitat Valenciana ha potuto finalmente festeggiare il suo primo titolo nella classe regina, liberando una gioia che teneva ben nascosta in sé stesso. Un traguardo di valore indicibile, forse sorprendente per come si è sviluppata la stagione ma che, come spiega lo stesso “Pecco” al sito ufficiale della. getta basi importanti negli anni scorsi. “Quando ho firmato con la Ducati – racconta il pilota torinese – mi sono reso conto che si trattava di un vero e proprio coronamento di un sogno. Ricordo come in quei momenti pensassi di avere davvero trovato il team giusto per ...